Waterpolosters verslaan Grieken in finale EK

De Nederlandse waterpolosters hebben de Europese titel veroverd. Ze versloegen tijdens de finale Griekenland in het zwembad van Barcelona: 6-4 (2-1 2-2 1-0 1-1)

Het was driemaal scheepsrecht voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga. Want Oranje stond voor de derde keer op rij in een Europese eindstrijd. De twee vorige finales leverden steeds een zilveren medaille op. De vorige Europese titel dateert uit 1993.

Doelvrouw Laura Aarts was een van de uitblinksters bij Nederland, net als in de gewonnen halve eindstrijd tegen Hongarije (8-7). Ook met een geblesseerde hand verrichtte ze enkele uitstekende reddingen. Zo kwam Griekenland tot slechts vier treffers.

Maud Megens en Sabrina van der Sloot scoorden tweemaal voor de olympisch kampioen van 2008. Dagmar Genee en Nomi Stomphorst troffen eenmaal doel. Oranje sloot het EK ongeslagen af en kwam tijdens de eindstrijd niet op achterstand. De waterpolosters rekenden eerder tijdens de Europese eindronde ook al af met Griekenland (8-7).