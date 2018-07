Bautista en Berrettini naar finale

Roberto Bautista en de Italiaan Matteo Berrettini tennissen zondag de finale van het graveltoernooi in het Zwitserse Gstaad. De als tweede geplaatste Spanjaard had het in zijn halve eindstrijd lastig tegen de Serviër Laslo Djere: 6-7 (5) 6-4 6-4. Berrettini klopte de Jürgen Zopp, een qualifiër uit Estland: 6-4 7-6 (6).

De dertigjarige Bautista kan voor de negende keer een ATP-toernooi op zijn naam schrijven. Berrettini, nummer 84 van de wereldranglijst, staat voor zijn eerste finale op het hoogste niveau.