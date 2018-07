Dumoulin en Froome in voetspoor Pantani

Tom Dumoulin en Chris Froome gaan de eerste wielrenners worden die in één jaar het podium halen in de Giro en de Tour sinds Marco Pantani. De in 2004 overleden Italiaan won in 1998 zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk. Renners als Alberto Contador, Nairo Quintana en dit jaar Froome probeerden de afgelopen jaren vergeefs die prestatie te evenaren.

Met Steven Kruijswijk als nummer vijf in het algemeen klassement is de kans groot dat Nederland na 36 jaar weer eens meer dan één renner in de top vijf van de Tour heeft. In 1982 waren het er zelfs drie: Joop Zoetemelk (2e), Johan van der Velde (3e) en Peter Winnen (4e). Dumoulin wordt ook pas de vierde Nederlandse coureur met drie of meer podiumplaatsen in grote rondes. De Limburger van Sunweb was al eerste en tweede in de Giro en nu, normaal gesproken, tweede in de Tour. Erik Breukink en Jan Janssen hebben ook drie podiumplaatsen achter hun naam. Joop Zoetemelk is recordhouder met acht podiumplaatsen.