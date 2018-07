Dumoulin gaat heel hard genieten

Met slechts één seconde voorsprong op Chris Froome schreef Tom Dumoulin zaterdag de enige tijdrit van de Ronde van Frankrijk op zijn naam. De Limburger verdedigde zo zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Hij kon zijn geluk niet op. ,,Heel veel blijdschap, heel veel opluchting. Hier ga ik heel hard van genieten met iedereen van de ploeg”, jubelde hij voor de camera van de NOS.

Dumoulin, ook al tweede in de Giro, had zich al neergelegd bij de eindzege van Geraint Thomas. In een race tegen de klok van 31 kilometer moest de wereldkampioen tijdrijden voorkomen dat Primoz Roglic, de Sloveen in vorm, en Chris Froome hem zouden passeren.

,,Maar ik had een superdag”, zei Dumoulin die vrijdag nog zo mopperde over een motorrijder die in zijn ogen Roglic had geholpen. ,,Ik wil nooit mijn tussentijden weten. Maar ik heb geen risico genomen. Ik voelde dat ik een goede dag had en dat het voor Roglic en Froome moeilijk zou worden. Maar dat ik dan ook nog de tijdrit met een verschil van één seconde win. Wat een ontknoping. Dit is echt super.”