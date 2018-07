Dumoulin verdedigt tweede plaats in tijdrit

Veel wielerliefhebbers hoopten dat de strijd om de eindzege in de Tour de France in de tijdrit van zaterdag beslist zou worden. Na het overtuigende optreden van klassementsleider Geraint Thomas in de laatste bergrit van vrijdag, is daar geen sprake meer van. De Brit van Team Sky begint de 31 kilometer lange etappe met een voorsprong van 2.05 op Tom Dumoulin, waardoor hem de gele trui in principe niet meer kan ontgaan.

De tijdrit staat zaterdag vooral in het teken van de overige twee podiumplaatsen. De Sloveen Primoz Roglic, etappewinnaar van vrijdag, staat 19 seconden achter op Dumoulin. Nummer vier Chris Froome moet op zijn beurt weer 13 tellen zien goed te maken op Roglic.

De twintigste en voorlaatste etappe gaat van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette. Het parcours is geen moment vlak. De renners krijgen vanaf het begin te maken met pittige en steile klimmetjes. De afdalingen zijn bovendien behoorlijk technisch. De tijdrit is daarmee een stuk moeilijker dan een jaar terug op de voorlaatste dag van de Tour in Marseille.

De tijdrit begint zaterdag om 12.00 uur.