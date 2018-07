Dumoulin: volgend jaar geen dubbel Giro-Tour

Tom Dumoulin bereikt – met een klein voorbehoud – dit jaar zowel in de Ronde van Italië (tweede) als in de Tour de France (eveneens tweede) een podiumplaats. Maar de dubbel staat, als het aan de Limburger van Sunweb ligt, volgend jaar niet op zijn programma. ,,Ik ga volgend jaar denk ik geen twee grote ronden rijden. De tijd tussen de Giro en Tour is dan naar mijn mening te kort, slechts 3,5 week. Dat maakt het volgens mij onmogelijk de dubbel te doen”, vertelde hij nadat hij met winst in de individuele tijdrit in Espelette zijn tweede plaats achter geletruidrager Geraint Thomas had veilig gesteld.

,,Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden. Het ligt voor de hand dat ik volgend jaar alles zet op het klassement in de Tour. De voorbije twee jaar was de Giro het hoofddoel. Het lijkt me logisch om na deze uitslag in 2019 voor de Tour te gaan, al hangt het af van het parcours dat we krijgen. Bevalt dat niet, dan ga ik net zo lief weer van start in de Giro. Want die koers bevalt me enorm.”

Dumoulin won de tijdrit met slechts één seconde voorsprong op Chris Froome, de Brit die hem in de Giro van de eindzege afhield. ,,Ik voel heel veel blijdschap, heel veel opluchting. Hier ga ik heel hard van genieten met iedereen van de ploeg. Ik had een superdag. Wat een ontknoping. Dit is echt super.”