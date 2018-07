Dumoulin was tijdritpak kwijt

Tom Dumoulin had zich bij zijn optreden in de individuele tijdrit van zaterdag in de Tour bijna niet kunnen hullen in de regenboogtrui, die hoort bij zijn status als wereldkampioen tijdrijden. De Limburger had het speciale tenue bij het begin van de Tour ingeleverd bij de begeleiding van zijn ploeg Sunweb, maar zaterdagochtend bleek het kleinood onvindbaar. ,,Er was even paniek vanochtend”, lachte Dumoulin bij de NOS. ,,Er is in alle haast letterlijk nog een pak in elkaar genaaid.”

De kledingfabrikant van de ploeg zorgde er zo voor dat Dumoulin niet in de normale kleuren van Sunweb zal rijden. ,,Ik had anders het pak uit de ploegentijdrit aan getrokken.” De belangen zijn groot in de race over 31 kilometer van Sain-Pée-sur-Nivelle naar Espelette. Dumoulin kan normaal gesproken de Brit Geraint Thomas niet meer uit het geel rijden. Hij moet vooral oppassen dat de Sloveen Primoz Roglic hem niet passeert en de tweede plaats in het eindklassement veroverd. ,,Hij rijdt de laatste dagen een stuk sterker dan ik. Ik was gisteren blij dat ik in zijn wiel kon zitten.”