Dumoulin wint tijdrit, Thomas behoudt geel

De Brit Geraint Thomas heeft zich met de derde plaats in de individuele tijdrit praktisch verzekerd van de eindzege in de Tour de France. De winst ging na enige verwarring naar Tom Dumoulin, die daarmee ook zijn tweede plaats in het klassement verstevigde. De Limburger van Sunweb was na 31 kilometer 1 seconde sneller dan de Brit Chris Froome, die de Sloveen Primoz Roglic van een podiumplaats stootte. De viervoudig Tourwinnaar wordt normaal gesproken derde in het eindklassement.

Dumoulin wordt, mits hij zondag in de slotetappe finisht, de eerste Nederlander op het podium van de Tour sinds Erik Breukink in 1990. Zondag volgt een rit van Houilles naar Parijs, waarin er niet meer om het klassement wordt gestreden maar het alleen nog om de dagzege gaat.

Thomas was op de twee meetpunten onderweg zelfs verrassend de snelste maar nam in de laatste kilometers niet al te veel risico. Misschien ging hij er vanuit dat zijn ploeggenoot Froome de rit ging winnen want in eerste instantie was diens tijd beter dan die van Dumoulin, de wereldkampioen tijdrijden.

Roglic, de renner van LottoNL-Jumbo, van wie veel werd verwacht in de tijdrit, stelde teleur. Hij werd achtste op 1.12 van Dumoulin. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk behield zijn vijfde plaats. Hij sloot de tijdrit af als zestiende.