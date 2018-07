Emery geeft Özil aanvoerdersband tegen PSG

Mesut Özil is zaterdag door trainer Unai Emery als aanvoerder aangewezen voor de oefenwedstrijd van Arsenal in Singapore tegen Paris Saint-Germain. De Duitse aanvallende middenvelder ontbrak nog in de basis tijdens de eerste oefenwedstrijd van de Londenaren tijdens het trainingskamp, tegen Atlético Madrid.

Emery wilde Özil wat rust geven nadat hij een kleine week geleden had bekendgemaakt zich niet langer beschikbaar te stellen voor de Duitse ploeg. Özil besloot daartoe nadat hij veel kritiek had gekregen omdat hij met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto was gegaan. Özil nam het vooral Reinhard Grindel, voorzitter van de Duitse bond, kwalijk hoe hij reageerde.

Arsenal begint de Engelse competitie zondag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.