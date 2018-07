Gilbert wil dit seizoen alweer fietsen

Philippe Gilbert is met succes geopereerd. De Belgische wielrenner van Quick-Step brak dinsdag tijdens de zestiende etappe van de Tour de France zijn linkerknieschijf na een val in het ravijn. Gilbert heeft zich in eigen land in Herentals laten helpen en bedankte na het verlaten van het ziekenhuis de wielerfans voor de vele steunbetuigingen die hij kreeg.

,,Ik wil iedereen hartelijk bedanken, het is echt ongelooflijk hoeveel fantastische supporters ik heb. Als je aan het fietsen bent, besef je dat niet altijd. Ik heb hartverwarmende boodschappen ontvangen uit Europa, Japan en de Verenigde Staten”, aldus Gilbert, die alweer strijdvaardig is. ,,De steun motiveert mij om terug te vechten. Voor het einde van het seizoen wil ik alweer fietsen. Hopelijk lukt dat.”