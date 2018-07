Kruijswijk weer terug aan de top

Met een brede glimlach stapte wielrenner Steven Kruijswijk van de fiets na een tijdrit over 31 kilometer. Hij had zijn vijfde positie in het algemeen klassement verdedigd en voldeed zo aan zijn doelstelling.

,,Ik wist dat ik dit kon maar dit is een prima prestatie”, zei de Brabander die in 2016 dichtbij de eindzege van de Ronde van Italië was. ,,Daarna ging het even minder maar ik ben weer terug. Als je in zo’n deelnemersveld bij de beste vijf eindigt, dan heb je het gewoon heel goed gedaan.”

Kruijswijk wordt niet alleen vijfde in de Tour. Hij liet zich ook zien. Vooral tijdens de etappe naar Alpe d’Huez waarin de klimmer zo’n zeventig kilometer solo reed voordat hij zich toch gewonnen moest geven. ,,Normaal heerst Sky in een grote ronde en ze winnen nu ook. Maar we hebben ons wel laten zien terwijl we ook voor onze sprinter Dylan Groenewegen hebben gereden. Primoz Roglic wordt vierde en ik vijfde. Dan mogen we tevreden zijn.”