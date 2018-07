Murray maakt in Washington al rentree

Andy Murray maakt twee weken eerder dan gepland zijn rentree op de tennisbaan. De Schotse voormalig nummer één van de wereld doet vanaf maandag mee aan het Washington Open, waarin hij het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Murray had al een wildcard gekregen voor het Cincinnati Open, dat op 11 augustus begint en geldt als belangrijk voorbereidingstoernooi op de US Open. Hij maakte na een slepende heupblessure al wel zijn rentree dit jaar, maar meldde zich op het laatste moment af voor Wimbledon omdat hij zich nog niet sterk genoeg voelde voor een grandslamtoernooi.

De 31-jarige tennisser is inmiddels zo ver afgezakt op de mondiale ranglijst, dat hij niet meer automatisch geplaatst is voor de grote toernooien. Murray is momenteel pas de nummer 838 van de wereld.