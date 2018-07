Racetalent De Vries wint in Boedapest

Nyck de Vries heeft de Nederlandse racefans toch nog laten juichen op de Hungaroring van Boedapest. De Fries schreef zaterdagmiddag de hoofdrace van de Formule 2 op zijn naam.

De 23-jarige De Vries hield de Brit Lando Norris achter zich. Hij boekte de tweede zege van het seizoen, na zijn winst van vorige maand op het Franse circuit Paul Ricard. Daar won hij de sprintrace.

De meeste Nederlandse fans waren in Boedapest om Max Verstappen aan het werk te zien. De enige Nederlandse coureur in de Formule 1 stelde teleur in de kwalificatie en reed slechts de zevende tijd.