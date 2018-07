Turnster Thorsdottir mist EK door blessure

Eythora Thorsdottir neemt begin augustus niet deel aan de Europese kampioenschappen turnen in Glasgow. Bij één van de laatste trainingen voorafgaand aan het evenement liep ze een blessure aan haar linkerhand op. Thorsdottir wordt op het EK vervangen door Naomi Visser. Zij was eerder aangewezen als reserve.

Het Nederlandse vijftal gaat in Schotland voor een plek in de landenfinale. De beste acht teams plaatsen zich voor de eindstrijd. De teamfinale is op 4 augustus, een dag later zijn de toestelfinales.