Verstappen zevende in kwalificatie Boedapest

Max Verstappen is in de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 in de stromende regen als zevende geëindigd. De Nederlander had vooraf aangegeven zondag op de Hungaroring van poleposition te moeten starten, wil hij in zijn Red Bull een kans maken op de eindzege.

Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de beste tijd. Hij start wel van pole. De wereldkampioen won vorige week na een indrukwekkende inhaalrace nog de Grote Prijs van Duitsland op het circuit van Hockenheim. Teamgenoot Valtteri Bottas was in de kwalificatie van Boedapest de nummer twee, voor diens Finse landgenoot Kimi Räikkönen (Ferrari).

De regen was geen voordeel voor Verstappen. ,,Maar de regen is eigenlijk het hele jaar al geen voordeel. Ik heb onvoldoende grip. Natuurlijk is dit niet wat we er van hadden verwacht”, zei de coureur bij Ziggo. De kans op een topklassering lijkt daarmee verkeken. Verstappen: ,,Met een goede start moet de vijfde plaats er zondag nog wel inzitten. Daar moeten we voor gaan.”

Daniel Ricciardo, Verstappens Australische teamgenoot bij Red Bull, kwam niet verder dan de twaalfde startpositie.

Hamilton, voor de vijfde keer dit seizoen op pole, heeft in de strijd om de wereldtitel 17 punten voorsprong op de Duitser Sebastian Vettel.