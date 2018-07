Gary Anderson heeft de World Matchplay gewonnen. De Schotse darter was in een spannende finale net wat beter dan de Oostenrijker Mensur Suljovic. Het werd 21-19.

Voor Anderson is het zijn derde titel in Blackpool. In de halve finales had hij een dag eerder met 17-12 gewonnen van Jeffrey de Zwaan. De Zwaan verraste in de eerste ronde met een zege op Michael van Gerwen, de nummer één van de wereldranglijst en winnaar van 2016.