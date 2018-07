Dumoulin stijgt naar vierde plaats WorldTour

Tom Dumoulin is in het klassement van de UCI WorldTour gestegen van de achttiende naar de vierde plaats. De Nederlandse wielrenner van Team Sunweb dankt dat aan zijn tweede plek in het eindstand van de Tour de France.

Dumoulin heeft nu 1975 punten. Tourwinnaar Geraint Thomas komt binnen op plek twee, met 2534 punten. Voor aanvang van de Tour was de Brit nog twintigste. De Slowaak Peter Sagan, winnaar van de groene trui in de Tour, blijft de ranglijst met 2684 punten aanvoeren. Chris Froome steeg van plek tien naar drie.

Niki Terpstra leverde zes posities in en is nu dertiende.