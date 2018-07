Eerste toernooizege tennisser Berrettini

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. De nummer 84 van de wereldranglijst stuntte in de finale van het Zwitserse Gstaad tegen de favoriete Spanjaard Roberto Bautista Agut. Berrettini won in twee sets van de als tweede geplaatste nummer zeventien van de wereld: 7-6 (9) 6-4.

Voor de 22-jarige Italiaan was het meteen prijs in zijn eerste ATP-finale. De 30-jarige Bautista Agut stond al voor de vijftiende keer in een finale. Hij won al acht titels, waaronder twee dit seizoen (Auckland en Dubai).

Berrettini leunde zwaar op zijn service tegen Bautista, die op het Zwitserse gravel zijn eerste toernooi speelde na een heupblessure. De jonge Italiaan sloeg zeventien aces.