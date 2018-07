Eerste toernooizege tennisser Griekspoor

Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière een toernooi in het challengercircuit gewonnen. De 22-jarige geboren Haarlemmer deed dat in het Finse Tampere. Griekspoor was in de finale in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-3 2-6 6-3.

Griekspoor treedt met de eindzege in de voetsporen van zijn vijf jaar oudere broer Scott, die vorige maand in Blois voor het eerst een challenger op zijn naam schreef. Tallon Griekspoor staat nu nog 223e op de wereldranglijst, maar zal door de winst in Tampere zijn hoogste ranking ooit (218e in februari van dit jaar) verbeteren.