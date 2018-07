Geen EK voor polsstokhoogspringer Vloon

Menno Vloon heeft zich afgemeld voor de EK atletiek, die 6 augustus beginnen in Berlijn. De Nederlands recordhouder polsstokhoogspringen kampt met een rugblessure. Die liep hij twee weken geleden op bij een val in een wedstrijd, meldde hij via Instagram. Hij kondigde aan zich al te gaan richten op het indoorseizoen.

Door het wegvallen van Vloon blijft Rutger Koppelaar over als Nederlandse deelnemer in Berlijn aan het polsstokhoogspringen. Koppelaar veroverde vorige maand in Utrecht de Nederlandse titel. Vloon ontbrak toen ook al met een blessure.

De 24-jarige atleet uit Krommenie baarde vorig jaar opzien door het Nederlands record op 5,85 meter te zetten. Het ging dat jaar wel mis op de WK in Londen, waar hij zich bij zijn eerste sprong al blesseerde en moest opgeven.