Hamilton soeverein naar zege GP Hongarije

Lewis Hamilton heeft met grote overmacht de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen was soeverein op de Hungaroring bij Boedapest en kwam met ruime voorsprong als eerste over de meet. De coureur van Mercedes boekte zijn vijfde zege van dit jaar en al de 67e in zijn carrière.

Zijn Duitse rivaal in de titelstrijd Sebastian Vettel reed zijn Ferrari naar de tweede plaats. Zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen finishte als derde. Het duo van Ferrari haalde vlak voor het einde de Fin Valtteri Bottas van Mercedes in.

Bottas reed bij die inhaalactie tegen de achterkant van Vettel aan en beschadigde zijn voorvleugel. De Fin kon doorrijden, maar moest even later zijn vierde plek prijsgeven aan Daniel Ricciardo. De Australiër van Red Bull ging buitenom bij Bottas, die te weinig ruimte gaf en Ricciardo van de baan duwde. De Australiër keerde terug op het circuit, ging in de achtervolging en haalde de Fin in de laatste ronde alsnog in.

Het resultaat van Ricciardo was knap, want hij viel in de eerste ronde na een touché terug naar de zestiende plek en wist zich in de race naar voren op te werken. Zijn motor van Renault hield het vol tot het einde. Dat kon Max Verstappen niet zeggen. De Nederlander viel al na vijf ronden uit met een kapotte Red Bull.

Hamilton liep door zijn overwinning weer iets uit op Vettel in het kampioenschap. De Brit heeft nu een voorsprong van 24 punten. De Formule 1 gaat nu even genieten van een zomerpauze. De eerstkomende race is op 26 augustus in België.