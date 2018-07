Hockeysters na monsterzege in kwartfinale WK

Met heel veel overmacht hebben de Nederlandse hockeysters zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK. Oranje was in de laatste groepswedstrijd ook superieur aan Italië (12-1). Eerder deze week werden Zuid-Korea (7-0) en China (7-1) al naar een ruime nederlaag gespeeld.

Kitty van Male scoorde viermaal tegen Italië. Frédérique Matla, Carlien Dirkse van den Heuvel en Kelly Jonker troffen tweemaal doel. Ook Caia van Maasakker en Margot van Geffen droegen bij aan het Oranje-feestje op de tribunes in Londen. Smetje op de zege was het uitvallen van Laurien Leurink. Zij had veel last van een polsblessure.

Drie overwinningen met doelcijfers van 26-2. Zelfs op een WK zijn de verschillen groot in het vrouwenhockey. Zeker nu China en Zuid-Korea met het oog op de Aziatische Spelen hebben besloten niet met de beste spelers naar Londen te komen. De groepsfase van de mondiale eindronde was voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan niet meer dan een opwarmertje. Mogelijk wacht in de kwartfinale een tegenstander van een ander kaliber. Dat wordt pas duidelijk na een tussenronde waar de nummers twee en drie van de poules mogen deelnemen.

De Nederlandse hockeysters zijn gewend aan succes. In de tot dusverre zeventien gehouden WK’s stond Oranje slechts drie keer niet in de eindstrijd: in 1975, 1976 en 1994. Nederland won het WK tien keer.