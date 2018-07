Hogenkamp de beste bij toernooi in Praag

Richèl Hogenkamp heeft voor het eerst dit jaar een toernooi gewonnen in het ITF-circuit. De Nederlandse tennisster versloeg zondag in de finale in Praag de Italiaanse Martina di Giuseppe met 6-4 6-2.

Het is voor de 26-jarige Hogenkamp haar dertiende titel op de internationale tennistour. De vorige twaalf zeges behaalde ze bij ITF-toernooien die minder hoog staan aangeslagen dan Praag, waar het prijzengeld 80.000 euro was.

Voor dit toernooi was Hogenkamp de nummer 166 van de wereld. Di Giuseppe stond 239e.