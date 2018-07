Horner boos over slechte service Renault

Renault levert geen waar voor zijn geld. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull na het uitvallen van Max Verstappen met een kapotte motor in de Grote Prijs van Hongarije. ,,Ik wil me niet te veel laten meeslepen, maar we betalen vele miljoenen voor deze motoren aan Renault. We mogen dan een eerste klasse product verwachten, maar dat is duidelijk niet het geval”, zei Horner tegen Sky Sports.

Verstappen moest zijn Red Bull al na vijf ronden aan de kant parkeren met een pruttelende motor. De Limburger was woedend en vloekte zijn frustraties weg. ,,Het is ook frustrerend”, zei Horner, die een uitleg van Renault eist.

Red Bull kondigde eerder aan na dit seizoen de samenwerking met motorleverancier Renault te beƫindigen en over te stappen naar Honda. Renault zou in die wetenschap niet meer de maximale service verlenen, liet Horner al eerder weten.