Poels: ‘G’ is echt geen pannenkoek’

Of Chris Froome nou de koning van de Tour is of zijn 32-jarige ‘ back-up’ Geraint Thomas zondagmiddag wordt gehuldigd als eindwinnaar, het maakt Wout Poels niets uit. ,,Ze zijn beiden goede gasten, met allebei kan ik het prima vinden”, zegt de Limburgse knecht, die alweer voor de vijfde keer deelgenoot is van een zege in een grote ronde. ,,Geraint was het al een paar jaar aan het proberen, maar hij kende daarbij niet zoveel geluk. Nu was hij drie weken van een heel hoog niveau en kwam hij weinig tegen. En dan zie je dat hij het ook kan afmaken.’’

Volgens Poels is de aanstaande hoofdprijs de bevestiging van zijn klasse. ,,Geraint is geen pannenkoek hoor. Als je wedstrijden als Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné op je erelijst hebt staan, tel je echt wel mee.’’

In 2015 en 2016 loodste Poels Froome door de Ronde van Frankrijk, in 2017 bracht hij wederom een winnende Froome naar de eindstreep in de Vuelta en met opnieuw de Britse Keniaan (Giro) en nu Thomas als de besten slaat Poels dit jaar een dubbelslag.

Helemaal tevreden over zijn eigen inbreng op weg naar de Franse hoofdstad is hij niet. ,,Het is niet zo dat de drie weken niet geslaagd zijn, want ik heb mijn dingen kunnen doen die er van me gevraagd werden. Toch is dit niet mijn beste Tour geweest. Het mooist vind ik de afleveringen waarin ik word uitgespeeld als laatste man bergop. Met Egan Bernal en Michal Kwiatkowski hadden we dit jaar uitstekende renners voor dat werk. Daardoor werd ik wat verder doorgeschoven in de rangorde, maar daar maak ik me niet zo druk over.”

Poels noemt Welshman Thomas een gezellige vent, van wie hij al vroeg dit seizoen vernam dat hij de rol van schaduwkopman zou toebedeeld krijgen. ,,Ik ken ‘G’ – zoals hij bij ons in de ploeg gemakshalve wordt genoemd – eigenlijk beter dan Chris. Hij woont ook in Monaco en we trainen vaak samen. Dan gaat het onderweg ook weleens over de Tour en de rolverdeling. Dat hij de back-up zou zijn, vond ik prima. We hadden het er echter nog niet over gehad dat hij Chris zou overschaduwen, haha.’’