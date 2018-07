De Belg Tim Wellens heeft de tweede etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De rit ging van Villers-La-Ville naar Namen over ruim 167 kilometer. De 27-jarige renner van Lotto-Soudal bleef in de sprint van een ruime kopgroep zijn landgenoot Pieter Serry en de Fransman Quentin Pacher voor. Wellens, die zijn zesde zege van het seizoen boekte, nam meteen ook de leiderstrui over van de Fransman Romain Cardis.

De Ronde van Wallonië eindigt woensdag.