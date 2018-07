Slotrit Tour traditiegetrouw voor sprinters

In het traditionele defilé naar Parijs – heel lang grappend en grollend rustig fietsen en spektakel in de slotronden – gaat het nog slechts om de dagzege. De truien in de Tour de France zijn verdeeld: De Brit Geraint Thomas heeft zich verzekerd van de gele trui als winnaar van het algemeen klassement. Het groen (punten) is voor de Slowaak Peter Sagan. De bergtrui was al een tijdje voor de Fransman Julian Alaphilippe en de witte trui voor de beste jongere gaat naar de Fransman Pierre Latour. Allen moeten dan wel finishen in Parijs. Naast Thomas zullen ook Tom Dumoulin (tweede) en Chris Froome (derde) het podium mogen beklimmen.

Pas om tien voor half vijf vertrekt het peloton vanuit Houilles, een gemeente ten noordwesten van Parijs. Na ruim 50 kilometer wordt de hoofdstad bereikt, waarna de renners acht keer de streep op de Champs-Élysées passeren en bij de negende keer om de dagzege sprinten. Het is vrijwel altijd een massasprint waarbij ditmaal een groot aantal topsprinters ontbreekt. Renners als Marcel Kittel, Fernando Gaviria en Mark Cavendish verdwenen al naar huis. Net als Dylan Groenewegen, die vorig jaar de prestigieuze rit won.