Sunweb-baas Spekenbrink: mogen geel ambiëren

Iwan Spekenbrink bleef voorzichtig, maar na de tweede plaats van Tom Dumoulin in de Tour de France kon hij er uiteraard niet omheen. ,,We mogen de ambitie hebben om hier voor het allerhoogste te gaan”, zei de baas van wielerploeg Sunweb voor de camera’s van de NOS. ,,We waren goed in het sprintwerk en in de klassiekers, maar we zijn gegroeid naar een ploeg voor de grote rondes.” Met voorgangers Argos en Giant had Spekenbrink al de nodige sprintzeges (Kittel) en successen in de klassiekers (Degenkolb) op zak.

De ommekeer kwam vorig jaar in de door Dumoulin gewonnen Giro. ,,Dat was de eerste keer dat we ons specifiek op een klassement in een grote ronde hadden gericht. Daarna volgde de Vuelta met Wilco Kelderman die vierde werd. De Tour was toen een wat vreemde eend met vier ritzeges, de bollentrui, de groene trui en ook nog een top-tiennotering”, keek Spekenbrink terug. ,,Nu lag de focus nog niet op de Tour, maar dit geeft wel moraal om een keer het geel echt na te streven.”

In de Giro van dit jaar ging het voor het klassement. Spekenbrink: ,,Tom werd tweede en Sam Oomen negende. Dat was eigenlijk de bevestiging dat we nu een grote-rondeploeg zijn. De Tour zat dit jaar nog niet in onze focus. Dat is het volgende stapje voor de lijn die we hebben ingezet. Dit gaan we weer evalueren. We hebben veel geleerd en mogen absoluut meer ambitie hebben. Zeker als je ziet hoe klein de verschillen tussen de toppers zijn. En de zege van Tom in de tijdrit van zaterdag, Froome en Thomas verslaan. Dat voelde als de kroon op het werk.”