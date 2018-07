Thomas breekt met reputatie van pechvogel

Een goede renner, maar een Tourwinnaar, nee, dat werd niet in Geraint Thomas gezien. De 32-jarige Welshman gold als een allrounder die zich ook thuis voelt op winderige Vlaamse wegen en Noord-Franse kasseien. Die een meer dan aardige tijdrit in de benen heeft: vorig jaar pakte hij in de openingstijdrit van de Tour in Düsseldorf het geel. Maar toen ging het in de negende etappe mis met een val waarbij hij een sleutelbeen brak. En dat was ook iets wat bij zijn reputatie paste.

In 2013 voltooide hij de Tour met een breukje in zijn bekken, in zijn tijd bij de beloften liep hij een gescheurde milt op nadat hij in Australië in botsing was gekomen met een metalen veer. En vorig jaar, nog voor zijn val in de Tour, had de pechvogel in de Giro al moeten opgeven een paar dagen nadat hij over de voor hem gevallen Wilco Kelderman was geduikeld.

Een winnaar was hij niet, ook al omdat hij zich grote delen van zijn loopbaan opofferde in een rol als meesterknecht van Chris Froome. Ze kennen elkaar al vanaf 2008 toen ze ploeggenoten werden bij het kleine Barloworld. Samen stapten ze in 2010 over naar het gloednieuwe project Sky waar Froome uitgroeide tot wellicht de beste ronderenner van zijn generatie. Thomas, met het uiterlijk van een britpop-zanger, bouwde in de schaduw een aardige erelijst op met winst in de E3 Harelbeke in 2015 en de eindoverwinning in Parijs-Nice in 2016 als uitschieters. Dit jaar won hij het Critérium du Dauphiné, met een mogelijk kopmanschap voor de Tour in zijn achterhoofd. Het was lang de vraag of Froome in Frankrijk zou mogen starten vanwege de salbutamolaffaire die lang boven diens hoofd hing.

Maar Thomas kwam in zijn vertrouwde rol naar de Tour, zag zijn kopman al in de eerste etappe kostbare tijd verliezen en greep zelf met twee ritzeges in de Alpen de macht. Zelfs toen was nog de vraag: komt er een voor hem zo kenmerkende zwakke dag, krijgt hij pech, hoe onwennig is de status van Tourfavoriet als de vijftiende plaats je beste resultaat is geweest?

,,Het is een wervelwind. Het gaat wel even duren voordat ik dit allemaal ga beseffen”, zei Thomas, die zaterdag in de tijdrit (derde) zijn eindzege veilig stelde. Achter de finish volgde een innige omhelzing met Sarah Elen, met wie hij in 2015 trouwde. Het paar woont in Monaco, vlakbij de familie Froome. Thomas wist niet eens dat zijn vrouw hem stond op te wachten. Het waren indrukwekkende beelden van een man in het geel met betraande ogen. ,,Sinds onze bruiloft had ik niet meer gehuild.”