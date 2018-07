Thomas: wielrenner geworden voor de Tour

Geraint Thomas hield het droog op het erepodium in Parijs. De winnaar van de Tour de France sprak zijn respect uit voor ploeggenoten, tegenstanders, publiek en de Tour zelf. ,,Ik ben gaan wielrennen voor deze wedstrijd. Ik rende als kind uit school om naar de Tour te kijken”, vertelde de renner van Sky, afkomstig uit Wales. Thomas had een boodschap voor de jeugd: ,,Droom groot, alles is mogelijk. Vive le Tour.”

Bij zijn dankwoord kwamen zijn ploeggenoten eerst aan bod al kostte het Thomas enige moeite alle namen, inclusief die van Wout Poels, te noemen. ,,Ik ben ook erg moe.” Naast hem stonden Tom Dumoulin en teamgenoot en vriend Chris Froome, de nummers twee en drie. ,,Groot respect voor Tom ,een geweldige renner. En ‘Froomy’, je bent een groot kampioen, heel erg bedankt. Er is gesuggereerd dat er spanningen waren tussen ons, maar daar is niets van waar.”

Thomas reed in 2007 zijn eerste Tour, voor het kleine Barloworld. Hij was 21 jaar en werd 139e. ,,Het was toen heel bijzonder om Parijs te zien en hier over de Champs-Élysées te fietsen. Nu sta ik hier in de gele trui. Het is een droom die uitkomt. Ik dank iedereen. Ook het publiek, dat veel respect heeft getoond. En niet te vergeten mijn vrouw.”

In zijn boodschap aan de jeugd richtte hij zich speciaal tot de jeugdrenners van de Maindy Flyers Cycling Club in Cardiff, waar het voor Thomas ooit allemaal begon. ,,Jullie zullen ups en downs hebben, maar blijf vechten. Geloof in jezelf.”