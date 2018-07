Thomas wint Tour, slotrit voor Kristoff

Geraint Thomas heeft zijn Tourzege definitief op zak. De 32-jarige Welshman van Team Sky moest feitelijk in de slotetappe alleen nog de finish halen in Parijs. Dat was zoals verwacht geen probleem. De 21e en laatste etappe werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff van UAE Team Emirates.

In het eindklassement hield Thomas Tom Dumoulin achter zich. Erik Breukink (derde) was in 1990 de laatste Nederlander geweest op het podium in Parijs. De derde plaats was voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Steven Kruijswijk sloot de Tour af als vijfde. De zege van Thomas betekende dat Sky van de laatste zeven Tours er zes won. Bradley Wiggins was de eerste in 2012, daarna volgden Tourzeges van Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017. De groene trui (punten) was voor de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan. De andere truien gingen naar de Fransen Julian Alaphilippe (berg) en Pierre Latour (jongeren). Het Spaanse Movistar won het ploegenklassement.

De rit kende een voorspelbaar verloop. Na een rustige aanloop gingen er in de straten van Parijs zes renners vandoor, onder hen de Amerikaan Taylor Phinney en de Belg Guillaume van Keirsbulck. De ploegen van Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) leidden de achtervolging. Met nog twee ronden voor de boeg was het gat teruggelopen tot 20 seconden. De Duitser Nils Politt probeerde het nog voor Katoesja, dat met lege handen de Tour verlaat. Bij het ingaan van de laatste ronde waren de laatste vluchters vrijwel ingerekend.

De Italiaan Daniel Oss en Belgisch kampioen Yves Lampaert gingen er op 2 kilometer van de streep vandoor. De Belg hield stand tot zo’n 300 meter voor de streep toen het sprintende peloton voorbij denderde. Kristoff, in 2014 al twee keer ritwinnaar, pakte de winst. Hij hield de Duitser John Degenkolb en de Fransman Démare achter zich.