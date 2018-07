Tourpeloton zet koers naar Parijs

Binnen enkele kilometers zal de champagne ontkurkt worden en is het tijd voor de traditionele fotosessie. De slotetappe van de Tour de France is om kwart over vier begonnen en op weg naar Parijs worden eerst de truidragers in het zonnetje gezet. Dus moet Geraint Thomas (geel) het glas heffen, net als Peter Sagan (groen) en wellicht ook Julian Alaphilippe (bollen) en Pierrre Latour (wit). Het zijn de winnaars van respectievelijk het algemeen-, punten-, berg- en jongerenklassement.

De renners zijn vertrokken uit Houilles en bereiken na een kilometer of vijftig de Franse hoofdstad. Daar worden de bekende rondjes gereden met acht doorkomsten op de Champs-Élysées. De negende keer is de finish, waarna de Tour van 2018 er echt op zit.