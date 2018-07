Verstappen in Boedapest niet in favorietenrol

Met de Grote Prijs van Hongarije in Boedapest sluit het circus van de Formule 1 zondag de eerste helft van het seizoen af. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Max Verstappen op de Hungaroring een hoofdrol gaat vervullen. De Nederlander gaf vooraf aan slechts een kans op de overwinning te maken als hij van poleposition zou kunnen starten. Dat gaat niet gebeuren, aangezien hij zaterdag in de kwalificatie in zijn Red Bull slechts zevende werd.

Lewis Hamilton ging in zijn Mercedes in de kwalificatie als snelste rond en heeft daarmee een goede kans in de strijd om de wereldtitel zijn voorsprong (17 punten) op Sebastian Vettel te vergroten. De Duitser realiseerde de vierde tijd. Tussen hen in staan twee Finnen. Als nummer twee is dat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas, daarna komt Kimi Räikkönen.

Hamilton won vorige week op Hockenheim de Grote Prijs van Duitsland.