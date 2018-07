Verstappen valt uit met haperende Red Bull

Max Verstappen is al na vijf ronden uitgevallen in de Grote Prijs van Hongarije. De Formule 1-coureur van Red Bull zette zwaar teleurgesteld zijn Red Bull aan de kant nadat de motor begon te pruttelen. De Limburger lag op dat moment vijfde in de race op de Hungaroring. Het is de vierde uitvalbeurt van Verstappen in dit seizoen. ,,Geen vermogen, geen vermogen”, riep de Nederlander wanhopig op de teamradio.

Hij was de race nog uitstekend begonnen, ook al was de zevende startpositie niet bepaald een gunstige. Verstappen stak al meteen na de start Pierre Gasly (Toro Rosso) en Carlos Sainz (Renault) voorbij en schoof door naar de vijfde plaats. Het was een kundige manoeuvre, waarbij hij eerst Gasly voorbijreed en binnendoor Sainz passeerde. Maar kort daarna ging het mis bij het opschakelen na het uitkomen van de eerste bocht. Ineens vloeide de snelheid weg uit zijn bolide en was de race voorbij. Vloekend en tierend klom de Nederlander uit zijn auto.

Vooraf was Red Bull nog zo hoopvol gestemd over de Grote Prijs van Hongarije. De Hungaroring was een van de circuits waar Red Bull kon excelleren; bochtig en weinig rechte stukken. Maar in de kwalificatie ging de hoop op een goed resultaat al overboord. Verstappen bleek in de regen niet de gewenste grip te hebben en reed slechts de zevende tijd.

Eerder dit seizoen viel Verstappen voortijdig uit in Bahrein (na botsing met Lewis Hamilton), Azerbeidzjan (na botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo) en Groot-Brittanniƫ (remprobleem vier ronden voor het einde).