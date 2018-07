Wielrenner Ackermann wint in Londen

Wielrenner Pascal Ackermann heeft een regenachtige aflevering van de Prudential RideLondon-Surrey Classic gewonnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe verraste Elia Viviani in de massasprint. Deze Italiaans kampioen won dit seizoen vier etappes en het puntenklassement in de Giro. De Italiaan Giacomo Nizzolo eindigde als derde in de hoofdstad van Engeland.

Ackermann is bezig aan een goed seizoen. De oud-baanwielrenner veroverde de Duitse titel op de weg en won een etappe in Critérium du Dauphiné en de Ronde van Romandië.

LottoNL-Jumbo hoopte op Enrico Battaglin. De Italiaan kwam niet verder dan de twintigste plaats. Maurits Lammertink was met de zeventiende plaats de beste Nederlander.