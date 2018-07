Caljouw onderuit in eerste ronde WK badminton

Badmintonner Mark Caljouw is in de eerste ronde van de WK in de Chinese stad Nanjing uitgeschakeld. De Nederlands kampioen was niet opgewassen tegen de Chinees Lin Dan. De meervoudig wereld- en olympisch kampioen, als negende geplaatst op dit WK, won vrij eenvoudig van Caljouw met 2-0 (21-14 21-14).

In het vrouwenenkel wist Soraya de Visch Eijbergen wel de tweede ronde te bereiken. Zij won van Maria Oelitina uit Oekraïne met 2-0 (21-15 21-15). De volgende tegenstander van De Visch Eijbergen is de Thaise Nitchaon Jandopil, de nummer elf van de wereld.

Jacco Arends en Selena Piek plaatsten zich overtuigend voor de tweede ronde in het gemengd dubbelspel. Het Nederlandse koppel gunde hun Amerikaanse tegenstanders Mathew Fogarty en Isabel Zhong tien punten. Na achttien minuten was de eindstand bereikt: 2-0 (21-6 21-4). Robin Tabeling en Cheryl Seinen konden het niet bolwerken tegen het Japanse duo Yugo Kobayashi en Misaki Matsumoto en verloren: 0-2 (16-21 17-21).