Golfer Johnson leeft op met zege in Canada

Golfer Dustin Johnson miste vorige week de cut in het Brits Open, maar de aanvoerder van de wereldranglijst spoelde die tegenvaller weg met de overwinning in het Canadese Open. De 34-jarige Amerikaan won op de golfbaan van Oakville na een slotronde van 66 slagen met 265 slagen totaal, 23 onder par. Hij had drie slagen minder nodig dan zijn eerste twee achtervolgers, de Zuid-Koreanen Kim Whee en An Byeong-hun.

Het was de derde toernooizege van dit jaar op de Amerikaanse tour PGA voor Johnson. Hij is de eerste golfspeler sinds Tiger Woods in 2009 die drie jaar achtereen drie of meer toernooien wint. Het was de negentiende PGA-titel in zijn carrière.