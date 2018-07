Hamilton vreest snellere Ferrari

Ferrari is nog altijd sneller dan Mercedes, meent Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes won weliswaar zondag de Grote Prijs van Hongarije en hij vergrootte ook zijn voorsprong in het kampioenschap, maar hij gaat allerminst met een gerust hart de zomerbreak in. ,,Ik mag absoluut nog niet aan de wereldtitel denken. Ferrari heeft nog altijd de snelste auto en Mercedes zal echt moeten verbeteren”, zei de viervoudig wereldkampioen, die na 12 van de 21 races 24 punten voorsprong heeft op de Duister Sebastian Vettel van Ferrari.

,,We hebben dit jaar kunnen zien dat Ferrari de snelste auto heeft, maar met alleen snelheid win je het kampioenschap niet. Strategie speelt een rol, maar je moet ook zoveel mogelijk fouten vermijden”, aldus Hamilton, die bijvoorbeeld de Grote Prijs van Duitsland kon winnen omdat Vettel zich verkeek op een nat stuk asfalt en van de baan gleed. ,,We hebben dit jaar goed geprofiteerd van de fouten van de ander.”