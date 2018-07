Kickbokser Badr Hari komt op 29 september in de Johan Cruijff ArenA niet in actie tegen Rico Verhoeven. Hari liet op social media weten op die dag niet te boksen.

Eerder werd bekend dat Verhoeven wel in actie komt op de wedstrijd die deel uitmaakt van de serie Summer of Glory. Er werd op gespeculeerd dat Hari dan de tegenstander zou zijn. De Brabander bokste in 2016 al eens tegen Hari en won toen.