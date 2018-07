Isner voor de vijfde keer winnaar in Atlanta

De Amerikaanse tennisser John Isner heeft voor de vijfde keer het toernooi in Atlanta gewonnen. De nummer negen van de wereld en eerste geplaatst in dit toernooi, versloeg in een spannende finale zijn landgenoot Ryan Harrison in drie sets: 5-7 6-3 6-4.

Isner komt met de overwinning in de Amerikaanse stad in een illuster rijtje tennisnamen. Voor hem slaagden zijn landgenoten Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras en Andre Agassi erin dit toernooi vijf keer te winnen. Het was voor Isner de 14e toernooizege van zijn carrière.

Harrison, de nummer 53 van de wereld, kon geen revanche nemen voor de nederlaag die hij een jaar geleden in de finale van dit toernooi leed. Toen was Isner hem de baas met twee gewonnen tiebreaks.