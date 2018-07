Noorse langlaufster Skofterud dood gevonden

De Noorse olympisch kampioene langlaufen Vibeke Skofterud is dood aangetroffen op een eiland in het zuiden van Noorwegen. Bij het lijk van de 38-jarige Skofterud, winnares van olympisch estafettegoud in Vancouver 2010 en ook tweevoudig wereldkampioene met de Noorse estafetteploeg, is een jetski aangetroffen. Volgens de politie was de langlaufster in haar eentje op reis. Ze doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Haar vriendin en landgenote Marit Bjørgen, met acht gouden langlaufmedailles de succesvolste olympische sporter ooit, was diep bedroefd. ,,Dit is voor mij een schok en een onbevattelijke tragedie. Ik kende Vibeke als de warmste, liefste en vrolijkste vrouw ter wereld; ze was een en al levensvreugde”, zei ze in de Noorse krant VG.