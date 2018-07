Verstappen maakt excuses voor taalgebruik

Max Verstappen heeft zich naar zijn fans verontschuldigd voor de tirade die hij zondag afstak door de teamradio toen na vijf ronden zijn Red Bull de geest gaf in de Grote Prijs van Hongarije. ,,Ik voel nog steeds de teleurstelling, maar ik had niet de woorden moeten gebruiken die ik in het heetst van de strijd heb gebezigd. De emoties liepen hoog op nadat ik juist zo’n goede start had gemaakt”, schreef hij op Instagram, waar 1,6 miljoen mensen hem volgen.

De Limburgse Formule 1-coureur ging stevig te keer toe hij zijn bolide aan de kant moest parkeren met een pruttelende motor. Hij had al twee concurrenten ingehaald en lag op dat moment vijfde. De vloeken waren in de huiskamers van de televisiekijkers niet te horen, omdat de Formule 1 die weg piept. Na afloop werd wel duidelijk dat de woede van Verstappen zich richtte op Renault, de motorleverancier van Red Bull. ,,Deze frustraties zijn er met een reden, na opnieuw een onverwachte uitvalbeurt van de motor. Iets wat de laatste jaren te vaak is voorgekomen.”

Verstappen viel dit jaar ook op Silverstone uit door een haperende auto. Vorig jaar waren de problemen met de motor van Renault nog groter en stond Verstappen geregeld langs de kant. Red Bull hakte kortgeleden de knoop door en besloot na dit seizoen de samenwerking met Renault te beĆ«indigen en over te stappen naar Honda. Volgens teambaas Christian Horner levert het Franse bedrijf sindsdien niet meer de gewenste service. ,,We betalen vele miljoenen voor deze motoren aan Renault. We mogen dan een eerste klas product verwachten, maar dat is duidelijk niet het geval.”