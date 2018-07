Wielrenner Bram Tankink heeft maandag het criterium van Boxmeer gewonnen. Een dag na de Tour de France bleef de coureur van LottoNL-Jumbo, die na dit seizoen stopt, in de Brabantse plaats Tom Dumoulin voor. De kopman van Sunweb werd, net als in de Ronde van Frankrijk, tweede. De derde plaats in Boxmeer was voor Bauke Mollema.

Bij de vrouwen won Anna van der Breggen, voor Chantal Blaak en Marianne Vos.