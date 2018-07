Gözübüyük leidt duel om Johan Cruijff Schaal

Serdar Gözübüyük is zaterdag scheidsrechter bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord. Twee jaar terug had de nu 32-jarige arbiter ook al de leiding bij de openingswedstrijd van het seizoen. Ook toen namen PSV en Feyenoord het tegen elkaar op. De Eindhovenaren wonnen destijds met 1-0 door een doelpunt van Davy Pröpper.

Dit keer is de wedstrijd in het Philips Stadion. Rob van de Ven en Charl Schaap zijn aangesteld als grensrechters. De aftrap is om 18.00 uur.