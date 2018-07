Wall Street eindigt in de plus

Honkballer Jonathan Schoop speelt per direct voor de Milwaukee Brewers in de Major League Baseball (MLB). De Nederlandse international (26) is afkomstig van de Baltimore Orioles. Hij werd geruild voor drie andere spelers.

