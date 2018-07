Wüst heeft ploeg voor nieuwe schaatsseizoen

Meervoudig olympisch schaatskampioen Ireen Wüst heeft een ploeg gevonden voor de komende seizoenen. Coach Peter Kolder liet dinsdag bij de NOS weten dat de Brabantse deel gaat uitmaken van een nieuw project voor ‘duurzame talentontwikkeling.’ Specifieke details komen later naar buiten. Financiële steun komt van een investeringsmaatschappij.

Kolder: ,,Wüst is nog altijd een groot talent. Ze brandt nog van ambitie en is daardoor zeer geschikt voor dit project. Ze is ook heel goed in staat anderen te helpen.”

Ook Esmee Visser, olympisch kampioen op de 5000 meter, behoort tot de nieuwe formatie. Gerard Kemkers, eerder als coach zeer succesvol met Wüst en Sven Kramer bij TVM, gaat zich intensief met het project bezighouden.

Volgens Kolder nam Kemkers enkele weken geleden contact met hem op. ,,Gerard vindt dat talent in Nederland beter begeleid moet worden. Hij had een partij gevonden die hem daarin steunt. Zo is het begonnen. Het gaat zeker niet alleen om het schaatsen, maar in deze sport willen we wel een begin maken. Maar het is de bedoeling dat talenten uit allerlei sporten aan bod komen.”

De partij die Kemkers steunt is de Enschedese investeringsmaatschappij Infestos. Die wil zich gaan inzetten voor duurzame talentontwikkeling in de sport en het bedrijfsleven.

Naast de beide olympische kampioenen maken ook Marcel Bosker, Lotte van Beek, Jos de Vos, Louis Hollaar en Marwin Talsma deel uit van de schaatsploeg.