Brailsford: Sky beste ploeg voor Thomas

Geraint Thomas kan het beste een nieuw contract bij Team Sky tekenen. Dat zegt Dave Brailsford, de baas van de succesvolle wielerploeg.

Thomas, winnaar van de Tour de France, krijgt binnenkort een nieuwe verbintenis aangeboden. ,,Net als iedereen mag hij natuurlijk naar andere opties kijken, maar ik denk dat we er wel uitkomen met hem. Sky is de beste ploeg voor Geraint. Daar ben ik vrij zeker van”, stelde Brailsford.

De 32-jarige Thomas fietst al sinds 2010 voor Team Sky, eerst in de schaduw van Bradley Wiggins en later in dienst van Chris Froome. Thomas startte de laatste Ronde van Frankrijk met het idee dat hij Froome aan een vijfde eindzege ging helpen. De coureur uit Wales was echter zo sterk dat hij de gele trui zelf naar Parijs bracht.

Ook met de winst van de Tour op zak is het geen uitgemaakte zaak dat Thomas volgend jaar kopman bij Team Sky is. Froome en de talentvolle Egan Bernal hebben ook de ambitie om hoog in het klassement te eindigen. Bij andere ploegen kan Thomas, die in het bezit is van een aflopend contract, wel als kopman fietsen. ,,In onze sport ga je niet even zitten om een naam op papier te zetten die dan kopman is”, zei Brailsford. ,,Om bijvoorbeeld de Tour te winnen moet hij beter zijn dan Froome en Bernal. Of hij nu bij ons of ergens anders rijdt.”