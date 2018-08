Haase opnieuw snel klaar in Kitzbühel

Het tennistoernooi van Kitzbühel zit er voor Robin Haase op. De als vierde geplaatste Nederlander liet zich woensdag in de tweede ronde verrassen door de Spanjaard Jaume Munar: 6-7 (5) 4-6.

Het was voor Haase zijn eerste partij op het gravel in Oostenrijk. De 31-jarige Hagenaar had in de eerste ronde een ‘bye’ en hoefde dus niet in actie te komen. Vorig jaar verloor Haase in de eerste ronde in Kitzbühel van de Colombiaanse qualifier Santiago Giraldo.

Haase (de nummer 38 van de wereld) en Munar (de mondiale nummer 88) stonden nog niet eerder tegenover elkaar. Vorige week verloor Haase bij het tennistoernooi van Gstaad in de eerste ronde.