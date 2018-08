Wawrinka ook in Washington snel klaar

Stan Wawrinka is ook bij Citi Open in Washington snel uitgeschakeld. De drievoudig grandslamkampioen uit Zwitserland verloor in de eerste ronde met 4-6 7-6 (5) 6-7 (3) van de Amerikaanse qualifier Donald Young.

Wawrinka is na zijn dubbele knieoperatie van vorig jaar zoekende naar zijn vorm. De 29-jarige tennisser ging vorige maand op Wimbledon al in de tweede ronde onderuit.

De 29-jarige Young, die geen enkele keer zijn service verloor tegen Wawrinka, speelt in de tweede ronde tegen de Japanner Kei Nishikori.