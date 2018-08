Wevers terug op plek waar succesverhaal begon

Sanne Wevers keert deze week met een bijzonder gevoel terug in de SSE Hydro. Een kleine drie jaar geleden veroverde de Oldenzaalse turnster in de megahal in Glasgow WK-zilver op de balk. Het was de bekroning van twintig jaar hard werken en het overwinnen van vele tegenslagen. En ook de opmaat naar de gouden olympische medaille in Rio 2016. Wevers, 26 jaar inmiddels, is sindsdien een bekende Nederlander. Daar moest ze aan wennen, erkende ze, terwijl ook de resultaten vorig jaar niet meevielen.

Op de EK (deze week is turnen in de Schotse stad een van de zes sporten waarin om Europese titels wordt gestreden) hoopt ze de weg omhoog weer te vinden. ,,Heel bijzonder om hier terug te zijn”, zei Wevers dinsdag na de podiumtraining. ,,Tisha (Volleman) en ik hadden best wat déjà-vu’s. Heel veel dingen zijn hetzelfde.”

Op de balk, het toestel waarop ze in 2010 al haar eigen element in de boeken turnde, probeerde ze zo min mogelijk te denken aan dat eerdere optreden in Glasgow. ,,Ik probeer het bewust een beetje af te sluiten. Dit is weer een andere wedstrijd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar natuurlijk neem je het goede gevoel van de vorige keer mee. Het is altijd fijn om ergens terug te komen waar het heel goed is gegaan.”

Destijds was alleen de Amerikaanse superster Simone Biles beter dan Wevers. Op de Spelen in Rio maakte diezelfde Biles een fout en turnde Wevers de beste oefening uit haar loopbaan, precies op het moment dat het moest. Wevers werd verkozen tot sportvrouw van het jaar, maar kende een moeilijk vervolgjaar. Bij de NOS zei ze laatst dat ze zichzelf zelfs ,,even kwijt” was geweest. ,,Het staat nergens in een boekje hoe je verder moet leven als olympisch kampioen.”

De resultaten hielpen ook niet mee: vijfde op balk bij het EK in Cluj, op de WK in Montreal miste ze zelfs de finale. Het plezier was weg, maar Wevers kijkt inmiddels weer reikhalzend uit naar een grote wedstrijd.

,, Een paar kleine timingfoutjes. Ik moest even wennen, maar daarvoor zijn deze trainingen ook. Dus als je dat goed opslaat, komt het ook wel goed”, vertelde ze. Donderdag zijn de kwalificaties, de weg naar een toestelfinale en met het team de landenfinale. Dat laatste moet gebeuren zonder de zaterdag geblesseerd geraakte Eythora Thorsdottir. Wevers: ,,Het was een shock, maar als team moet de knop weer om.”